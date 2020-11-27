شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده.. كيف فرض عمرو سعد نفسه بطلا سينمائيا وتليفزيونيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم الخميس 26 نوفمبر عيد ميلاد النجم عمرو سعد، والذى ولد بحى السيدة زينب ونشأ فى حى عين شمس بالقاهرة، تخرج فى قسم الديكور بكلية الفنون التطبيقية، وبدأ العمل بالتمثيل من خلال تجارب مسرحية وتليفزيونية، وفى مرحلة متقدمة توجه لمكتب المخرج يوسف شاهين وقابله مساعد المخرج وقتها الأستاذ خالد يوسف وطلب منه صورة شخصية.





النجم عمرو سعد وقف أمام الكاميرا لأول مرة في فيلم "الآخر" مع المخرج الراحل يوسف شاهين الذى تنبأ له بمستقبل كبير في عالم التمثيل ثم "المدينة" للمخرج يسرى نصر الله، وبعدها ظهر فى فيلم قصير بعنوان "عشرة جنيهات"، وأثبت موهبته الحقيقية في فيلمه الشهير "حين ميسرة" ليضعه فوق القمة، وقدم بعد هذا العمل أفلام سينمائية متميزة معظمهما تحكى قصص من الواقع الذى نعيشه ومنها "دكان شحاته" و"خيانة مشروعة" و"الكبار" و"ريجاتا" و"حديد" و"أسوار القمر" و"كارما"، وصنع عمرو موسما جديدا للفيلم المصرى برائعة "مولانا" للكاتب الكبير إبراهيم عيسى، والمخرج مجدى أحمد على، والذى حقق نجاحا جماهيريا ونقديا وتم عرضه فى محافل عربية ودولية، وقدم أخر أعماله فيلم "حملة فرعون"، وشاركه البطولة نجوم عالميين.





لم يكتفى عمرو سعد بتقديم أعمال سينمائية بل قدم أعمال تليفزيوينة متميزة حققت جميعها نجاح كبير وكانت البداية عام 2004 بمسلسل "فريسكا" إخراج مجدى أحمد على، ولم يكن بطلا فيه لكن كان مؤثرا، وظل يحبو نحو القمة، وهو يحفر خطواته حتى صار نجما له قاعدة جماهيرية، يُعرض له كل عام مسلسل وفيلم، وقدم أعمال درامية كثيرة منها "مملكة الجبل" و"خرم إبرة" و"شارع عبدالعزيز" و"يونس ولد فضة" و"وضع أمنى" و"بركة" وشارك كضيف شرف بدور متميز في مسلسل "الاختيار" في موسم رمضان الماضى.





ويبدأ خلال أيام النجم عمرو سعد تصوير مسلسل "عش الدبابير" مع النجم مصطفى شعبان ويخرجه أحمد خالد موسى والذى يتم تصويره فى عدة دول، حيث يرغب النجمين ظهور العمل بشكل يليق بجمهورهما، ويبدأ سعد وشعبان تصوير المشاهد الأولى من المسلسل فى شهر ديسمبر المقبل .

"عش الدبابير" يجمع بين عمرو سعد ومصطفى شعبان للمرة الأولى، حيث يقفان لأول مرة أمام بعضهما البعض فى عمل درامى، ويعكف المخرج أحمد خالد موسى حاليا على ترشيح بقية الأبطال، إذ أنه من المقرر أن يضم أكثر من نجم صف أول وعدد من ضيوف الشرف.

المسلسل يدور فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعاب كثيرة ويتحدان للخروج منها، بينما يتربص بهما شخص آخر بمثابة العدو لهما ويدخلان معا فى صراع كبير.

من اهم المواقف في حياة عمرو سعد ارتداءه الزى العسكرى وصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وظهر في الصورة معهم وزير الدفاع الحالي الفريق صدقي صبحي، ويفتخر النجم بالتقاط هذة الصورة ليعبر لجمهوره عن مدى حبه للجيش المصري وللزي العسكري.



