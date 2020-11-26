تهديد لـ كيفانتش تاتليتوغ بالقتل.. وكلام لا أخلاقي بحقّ زوجته

متابعة بتجـــــــــــرد: تلقى النجم التركي كيفانش تاتليتوغ وزوجته باشاك رسائل بالتهديد والقتل من أحد الاشخاص، الأمر الذي أثار ردّة فعل كبيرة في الصحافة التركية.

وفي التفاصيل، تلقت زوجته رسالة جاء فيها: “سأقتل زوجكِ واجعلكِ كالكلبة عندي”، مما جعلهما يتقدمان يشكوى في المحكمة، وطالبا بسجن صاحب الرسالة.

نفيد بالذكر أن كيفانش تاتليتوغ يستعدّ للمشاركة في المسلسل الإسباني “لاكاسا دي بابيل”.

ووفقًا للخبر الذي نشره موقع “TV100″، من المقرّر أن يُشارك تاتليتوغ في الموسم الخامس من المسلسل الإسباني “لاكاسا دي بابيل”، الذي يُعرض على شبكة “نتفليكس”، على أن يبدأ التصوير الشهر المقبل في إسبانيا.