التطبيق المشاكس يكسب وقتاً أكثر.. مهلة جديدة لـ”تيك توك”

متابعة بتجــــــــــــرد: مجدداً، عادت المناوشات بين أميركا و”تيك توك” للواجهة، فقد منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب شركة (بايت دانس) تمديدًا جديدًا لمدة سبعة أيام لأمر يوجه الشركة الصينية لبيع التطبيق المشاكس لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، وذلك وفقًا لإيداع المحكمة.

وكسبت الشركة الصينية مزيدًا من الوقت لإعادة هيكلة ملكية تطبيقها لمشاركة الفيديو تيك توك في الولايات المتحدة.

كما قالت وزارة الخزانة “إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة منحت تمديدًا جديدًا لمدة أسبوع واحد”.

15 يوماً

وكانت الإدارة الأميركية قد منحت بايت دانس في السابق تمديدًا لمدة 15 يومًا للأمر الصادر في شهر أغسطس، الذي كان من المقرر أن ينتهي يوم الجمعة.

وكان الرئيس ترمب قد أصدر في 14 أغسطس توجيهًا للشركة الصينية بسحب التطبيق في غضون 90 يومًا.

وكما قال تطبيق تيك توك في إيداع المحكمة، فإن الموعد النهائي الجديد أصبح 4 ديسمبر.

صفقة مع وول مارت وأوراكل

وتحت ضغط من الحكومة الأميركية، تجري بايت دانس محادثات منذ شهور لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة مع وول مارت وأوراكل لتحويل أصول تيك توك الأميركية إلى كيان جديد.

هذا وقدمت الشركة الصينية اقتراحًا جديدًا يهدف إلى معالجة مخاوف الحكومة الأميركية، وذلك وفقًا لما قاله شخص مطلع على الأمر ورفض ذكر تفاصيل هذا الاقتراح.

وقال ممثل وزارة الخزانة الأمريكية: إن التمديد مُنح لمراجعة التقديم المنقح الذي تم استلامه حديثًا.

كما قدمت بايت دانس الاقتراح بعد الإفصاح في 10 نوفمبر عن أنها قدمت أربع مقترحات سابقة، من ضمنها اقتراح في شهر نوفمبر.

تأسيس كيان جديد

إلى ذلك، سعت المقترحات إلى معالجة مخاوف الولايات المتحدة من خلال تأسيس كيان جديد – مملوك بالكامل لشركتي وول مارت وأوراكل والمستثمرين الأمريكيين الحاليين في الشركة الصينية – يكون مسؤول عن معالجة بيانات مستخدم تيك توك الأمريكية وتعديل المحتوى.

وحظرت المحاكم الفيدرالية قيودًا منفصلة ضد تيك توك من وزارة التجارة الأميركية، ومن ضمنها القيود على التعاملات، التي قال تطبيق تيك توك: إنها يمكن أن تحظر استخدام التطبيق في الولايات المتحدة بشكل فعال.

كما حظرت المحاكم الفيدرالية أمرًا صادرًا عن وزارة التجارة يجبر آبل وغوغل على حظر تنزيل تيك توك بالنسبة للمستخدمين الجدد في الولايات المتحدة، وكان من المقرر أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في 27 سبتمبر.