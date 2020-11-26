شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض: حكاية "لازم أعيش" تكشف عن مجتمع متنمر لا يقبل الاختلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة جميلة عوض، إن الشخصية التى قدمتها فى حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" هى شخصية مختلفة، ولم يكن المرض وحده التى أصيبت به هو الذى جعلها مختلفة ولكنها تكشف عن مجتمع متنمر فالموضوع أصبح قاسيًا جدًا الآن خاصة على السوشيال ميديا فالكثير من الحسابات المزيفة تقوم بالتنمر بالشكل القاسى.

وأضافت الفنانة جميلة عوض خلال لقائها فى برنامج "معكم" الذى تقدمه الاعلامية منى الشاذلى والذى يذاع على قناةcbc، أنها لم تستطع متابعة ردود الأفعال على المسلسل بشكل كبير لأنها كانت تصور المسلسل فى نفس وقت عرضه وكان التصوير مرهقًا جدًا فوضع المكياج فقط كان يستغرق ٧ ساعات والتصوير تقريبا ٢٤ ساعة ولكن فى النهاية المسلسل كان يستحق كل هذا التعب وسعيدة جدًا بردود الأفعال.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جميلة عوض من مسلسل "إلا أنا" حكاية لازم أعيش، بطولة نجلاء بدر وجميلة عوض وأحمد خالد صالح، من تأليف نجلاء الحدينى، وإخراج مريم أحمدى.

مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، وتم عرض 5 حكايات هى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور مقرر البدء فى تصويرها بعد يومين.

العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

وكانت جميلة عوض كشفت أنها تلقت رسائل كثيرة من مصابات كثر أصبن بمرض البهاق، قائلة: "جالي رسايل كتيرة من مصابات بالبهاق وقالولي نفس المشاعر اللى بنحس بيها لما بنبص في المراية"، مضيفة: "الميكب كان تحدي صعب كان يومياً يستغرق سبع ساعات لحنكة الدور وده دور طارق مصطفى والميكب كان صعب جدًا لأني بمثل دور فتاة مصابة بالبهاق فطول وقت الإعداد للميكب كان حد ماسك إيدي وحد ماسك وشي عشان يعمله كويس".