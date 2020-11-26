شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة الليثى يعود للساحة الغنائية بدويتو جديد يجمعه بـ حمدى إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبى حمادة الليثى، للعودة للساحة الغنائية مرة أخرى بعد فترة غياب بأغنية جديدة، والتي يطلقها على طريقة الدويتو مع المطرب الشعبى حمدى امام. في جانب آخر طرح مؤخرا المطرب الشعبى حمدى إمام أغنية "أنا زى أبويا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات محمد النجار، ألحان محمد غنيم، توزيع محمد عبد السلام، ومهندس الصوت محمد جودة.





يذكر أن أخر أعمال حمادة الليثى فيلم "استدعاء ولي عمرو"، من بطولة حورية فرغلي، محمد عز، انتصار، صبري فواز، ندى بهجت، محمد لطفي، محمد عز، مي كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، أماني كمال"، وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار لمحمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدرى.





وتدور أحداث الفيلم يناقش أزمات العملية التعليمية فى مصر من دروس خصوصية وتسريب الامتحانات، كما يتعرض لقضية الطلاق وكيف يكون الأطفال ضحاياه، وذلك من خلال زوجين هما محمد عز وحورية فرغلى ينجبان طفلا وتنشب المشاكل بينهما ويقرران الانفصال ويعيش طفلهما فى مشاكل فى دراسته، وتوجه إدارة المدرسة استدعاء لولى الأمر، ويقرران تسخير حياتهما من أجل طفلهما حتى لا يضيع منهما، ويمنحان أنفسهما مهلة شهر يعيدان فيه تقييم علاقتهما من جديد لتكون المفاجأة أن الطفل سيكون سببا فى عودتهما لبعضهما البعض فى النهاية.