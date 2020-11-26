شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم فهمى يطرح أغنية "تقيل وهادى" أول ديسمبر من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب حاتم فهمي لإطلاق الأغنية الأولى من ألبومه الجديد على طريقة السينجل والتي تحمل اسم "تقيل وهادي" وهى نفس اسم الأغنية الرئيسية للألبوم، ومن المقرر أن يطرحها في أول ديسمبر المقبل، على أن يطلق باقى أغانى الألبوم على فترات متباعدة.

وتعاون حاتم فهمي في أغنية "تقيل وهادي" مع عمر الشربيني الذي قام بكتابة وتلحين الأغنية ووزعها كريم عبد الوهاب.

ويتعاون في ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى حيث يتعاون مع عدد من الشعراء منهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمر الشربيني وربيع السيوفي، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربيني ويشارك حاتم بنفسه في الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هاني يعقوب وكريم عبد الوهاب وأحمد حسين ومينا ومحمد عبد السلام ووليد شراقي ومحمد رامي.

وطرح المطرب حاتم فهمى مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "شفت" على "يوتيوب" والمتاجر الإلكترونية، ليعود بها بعد فترة غياب طويلة، من كلمات وألحان عمر الشربينى، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربينى، وظهر حاتم فى الكليب بلوك جديد من حيث الشعر والملابس.