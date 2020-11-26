شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تشارك محمود حميدة بطولة فيلم "ريتسا" والتصوير منتصف ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة التونسية عائشة بن أحمد من أجل تصوير أحدث أفلامها السينمائية من خلال فيلم "ريتسا"، وتشارك فيه البطولة الفنان محمود حميدة، على أن تلعب شخصية بنفس اسم الفيلم ضمن أحداثه، ومن المفترض تصويره خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل.

الفيلم من تأليف معتز فتيحة وإخراج محمد بكير، ومن المفترض عرضه العام المقبل في عام 2021 .

من ناحية أخرى سبق وأعربت الفنانة عائشة بن أحمد عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على فيلم "توأم روحى"، الذى يعرض حاليًا في دور العرض السينمائى ويشارك في بطولته الفنان حسن الرداد وأمينة خليل.

وأضافت عائشة، أثناء استضافتها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى، في وقت سابق أن الفيلم فكرته جديدة على السينما المصرية لم تقدم قبل ذلك، وبه مواقف إنسانية ومشاعر كثيرة، خاصة أن السيناريو كتبته المؤلفة أمانى التونسى بشكل مميز وحمل قصة حلوة، بالإضافة إلى التعاون مع مخرج شاطر بحجم عثمان أبو لبن، وفريق عمل متميز سواء حسن الرداد أو أمينة خليل وغيرهما.

وأشارت إلى أن أجواء الفيلم كانت ممتعة، خاصة في باريس وكان هناك كيميا بين كل فريق العمل، وعن هجوم البعض عليها أثناء ما كانت عضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة السينمائى قالت: "لم أتضايق من ذلك والهجوم علىّ كان أمرا طبيعيا".