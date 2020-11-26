شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شيخ الأغنية المغربية محمود الإدريسى متأثرا بمضاعفات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الفنان المغربي محمود الإدريسى، المعروف بشيخ الأغنية المغربية، اليوم الخميس، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وفارق محمود الإدريسي الحياة عن عمر يناهز 72 سنة، بعد دخول العناية المركزة بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء. ويعتبر الفنان محمود الإدريسي، المولود سنة 1948 بمدينة الرباط، أحد أشهر رموز الأغنية المغربية، وأثرى الفقيد المكتبة الفنية المغربية، طوال مسيرته الفنية التى انطلقت سنة 1964، بأغان رائعة من بينها "ساعة سعيدة"، و"اصبر يا قلبي"، و"محال ينساك البال" و"عيشي يا بلادي"، وغيرها من الأعمال.

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