شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي تتألق في إطلالة كلاسيكية بأحدث جلسة تصويرية بالأبيض والأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الفنانة منى زكي، الأنظار في جلسة تصويرية جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث ظهرت في إطلالة كلاسيكية في جلسة تصويرية بالأبيض والأسود، لاقت تفاعلا كبيرًا بين متابعيها ومعجبيها على منصات السوشيال ميديا عقب مشاركتها الصور على حسابها الشخصي.



أحدث ظهور لمنى زكي

وجاءت الجلسة التصويرية للنجمة منى زكي في الوقت الذي حقق فيه فيلمها الجديد "الصندوق الأسود" إيرادات تخطت الـ5 ملايين ونصف منذ طرحه في السينمات يوم 28 أكتوبر الماضى، وهو الفيلم الذى يعيد منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "من 30 سنة" مع أحمد السقا ونور وميرفت أمين وشريف منير.



إطلالة جديدة للنجمة منى زكي

وفيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

وتدور أحداث الفيلم حول ياسمين التى تجد نفسها وحدها في مواجهة لصّين بمنزلها، يؤدي دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر.



الفنانة منى زكي



النجمة منى زكي