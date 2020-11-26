محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
وجهت الفنانة شريهان رسالة إلى الشعب اللبناني عقب إعلانها تبرعها بثمن أحد الفساتين التي ارتدتها في فوازير "ألف ليلة وليلة" عام 1987، لدعم ضحايا مرفأ بيروت.
وقالت "شريهان"، في تسجيل صوتي لبرنامج The Insider بالعربي: "ستنهض ماسة العالم من جديد ستنهض لبنان، وتعلم العالم الدرس مرة أخرى ومن أول وجديد، فهذا هو أنتم شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار، الانتصار والإعمار، أنتم الإبداع والفن والحب".
تبرع شريهان بالفستان يأتي كتضامن منها مع ضحايا انفجار بيروت، لصالح دار Sotheby's اللبنانية بالتعاون مع 5 مؤسسات خيرية لدعم ضحايا الانفجار الذي هز ميناء بيروت مؤخرا، على أن يباع الفستان في مزاد بديسمبر المقبل، ووصل سعره إلى 25 ألف جنيه استرليني.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من شريهان للشعب اللبناني.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.