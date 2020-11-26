رسالة من شريهان للشعب اللبناني.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجهت الفنانة شريهان رسالة إلى الشعب اللبناني عقب إعلانها تبرعها بثمن أحد الفساتين التي ارتدتها في فوازير "ألف ليلة وليلة" عام 1987، لدعم ضحايا مرفأ بيروت.

وقالت "شريهان"، في تسجيل صوتي لبرنامج The Insider بالعربي: "ستنهض ماسة العالم من جديد ستنهض لبنان، وتعلم العالم الدرس مرة أخرى ومن أول وجديد، فهذا هو أنتم شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار، الانتصار والإعمار، أنتم الإبداع والفن والحب".

تبرع شريهان بالفستان يأتي كتضامن منها مع ضحايا انفجار بيروت، لصالح دار Sotheby's اللبنانية بالتعاون مع 5 مؤسسات خيرية لدعم ضحايا الانفجار الذي هز ميناء بيروت مؤخرا، على أن يباع الفستان في مزاد بديسمبر المقبل، ووصل سعره إلى 25 ألف جنيه استرليني.