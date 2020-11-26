سميرة سعيد تنعى محمود الإدريسي.. وأصالة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: نشرت الفنانة سميرة سعيد، صورة لابن موطنها الفنان المغربي محمود الإدريسي، ونعته بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام". وكتبت سميرة في تعليقها على الصورة "محمود الإدريسي من الأصوات المغربية الرائعة.. أثرى الأغنية المغربية بأعماله.. من انبل الفنانين واكثرهم خلقاً.. متألمة لرحيلك.. رحمك الله وأودعك في فسيح جناته". وعلقت الفنانة أصالة على منشور سميرة، داعية للراحل بالرحمة والمغفرة. جدير بالذكر أن الفنان الراحل، أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بمضاعفات المرض، عن عمر يناهز 72 عامًا.

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