محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، خبر وفاة ابن موطنه الفنان محمود الإدريسي، والذي أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا ونشر لمجرد صورة للفنان الراحل، معلقًا "قضاء الله لا رد لقضائه، اللهم ارحم الاستاذ محمود الإدريسي . إنا لله وإنا إليه راجعون". محمود الإدريسي عُرف بلقب شيخ الأغنية المغربية، ولد في الرباط عام 1948، وبدأ مشواره الفني عام 1964، من أبرز أعماله "عيشي يا بلادي".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بـ"كورونا".. وفاة الفنان محمود الإدريسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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