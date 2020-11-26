محمد منير ناعيا الصادق المهدي: إنها إرادة الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نعى الفنان محمد منير، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، الصادق المهدي زعيم حزب الأمة ورئيس الوزراء الأسبق بالسودان، والذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس. وغرد "منير"، عبر "تويتر"، بصورة تجمعهما، وعلق: "مات الصادق الأمين المهدي إنا لله وإنا إليه راجعون، إنها إرادة الله، رحل السياسي المناضل في وقت تحتاج إليه الأمة الإسلامية قدرا وعلما". وأضاف: "رحمه الله وإلى جنة الخلد، وعزائي للدكتورة مريم والأسرة وأخي بشري وكل الشعب السوداني الشقيق، رحم الله الصادق المهدي". وتُوفي زعيم حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، عن عمر ناهز 85 عامًا.

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