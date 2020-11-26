فيديو قديم| كيف حافظت صباح على رشاقتها وجمالها حتى بلغت الثمانين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كانت عنوانًا لحب الحياة، رغم ما قاسته على المستوى الشخصي، والصعوبات التي واجهتها طوال مشوارها الفني، هي الفنانة صباح، التي ظلت محافظة على جمالها ورشاقتها حتى السنوات الأخيرة من عمرها، الذي بلغ 87 عامًا.

وفي برنامج قديم، تحدثت الفنانة صباح عن سر رشاقتها وحفاظها على جمالها رغم بلوغها الثمانين، وقالت "بحب حالي وأعتني بشكلي، فوق الثمانين سنة وشكلي مقبول وصوتي مقبول ووزني كذلك، بقول إن فيا شيء من الفلك، لإني مش عاملة شيء".

وأضافت "أنا ما بشرب وما بدخن، بنام مليح وبحب كل الناس، لما بيكون عندي عطاء بفرح وبشوف الدنيا حلوة بحبها".

صباح عُرفت بلقب الشحرورة، جاءت من لبنان إلى مصر لتحقق نجاحا كبيرًا سينمائيًا وغنائيًا، وقدمت عشرات الأفلام، ومئات الأغاني، التي تعاونت خلالها مع كبار الشعراء والمحلنين، وكذلك مع نجوم كبار في عالم التمثيل والإخراج، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2014.