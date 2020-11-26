وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا يهز العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - هزت وفاة أسطورة كرة القدم الفريد من نوعه مارادونا العالم،فاكتست صفحات السوشيال ميديا ،ومنصات نوادي واتحادات الدول بالحزن الأسود العميق ورسائل الوداع الحزينة .

وفاة مارادونا في منزله بعد خروجه من المستشفى بأسبوعين

وقد أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أمس الأربعاء وفاة النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا بأزمة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى عن عمر 60 عاماً.

وخضع مارادونا ، الذي قاد منتخب الأرجنتين لكرة القدم للفوز بكأس العالم عام 1986، لعملية جراحية بسبب نزيف في المخ في وقت سابق من هذا الشهر، وقال الأطباء إنها كانت ناجحة ،وفقاً لوكالة "الأنباء الألمانية".



مدرب ناجح مع برشلونة ونابولي

دييغو مارادونا



وسبق لمارادونا أن قام بتدريب منتخب الأرجنتين أيضاً ما بين عامي 2008 و2010، وتضمنت مسيرته الكروية النجاح مع فريقي برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي.

يعتبر محبو الساحرة المستديرة على نطاق واسع دييغو مارادونا أحد أعظم اللاعبين الذين لعبوا كرة القدم على الإطلاق .



بيان الإتحاد الأرجنتيني للعبة



وذكر الاتحاد الأرجنتيني للعبة في بيانه اليوم : " الاتحاد الأرجنتيني للعبة يعبر ، من خلال رئيسه كلاوديو تابيا ، عن عميق حزنه لوفاة أسطورتنا دييغو أرماندو مارادونا… ستظل في قلوبنا دائما ".

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نادي نابولي الإيطالي ينعي مارادونا



ونعى نادي" نابولي" الإيطالي الأسطورة الأرجنتيني مارادونا على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.



نادي برشلونة يودع مارادونا



كما ودع نادي "برشلونة" الإسباني مارادونا على موقعه بالإنترنت : "شكرا على كل شيء ، دييغو".



قاد فريقه الإرجنتيني للفوز بكأس العالم عام 1986

دييغو مارادونا



كان المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 1986 بالمكسيك فريقاً جيداً لكن مارادونا جعله فريقاً عظيماً. ولعب مارادونا الدور الأكبر في فوز الفريق بلقب البطولة حيث ينسب إليه الفضل في هذا التتويج والذي كان الثاني للفريق في بطولات كأس العالم .



أروع أهدافه التاريخية



ورغم أن مشجعي كرة القدم الإنكليزي سيتذكرون مارادونا دائماً هدفه الشهير الذي سجله في مرمى المنتخب الإنكليزي خلال مباراتهما بدور الثمانية لنفس البطولة ، سيظل هدفه الثاني في هذه المباراة من أروع الأهداف في تاريخ كرة القدم حيث انطلق من منتصف الملعب ونجح في المرور من معظم لاعبي المنتخب الإنكليزي بمهارة وبراعة قبل تسديد الكرة في المرمى.



قاد فريق نابولي للفوز مرتين بالدوري الإيطالي



وعلى مستوى الأندية ، كانت فترة لعبه مع نادي " نابولي" الإيطالي هي الأبرز في مسيرته الكروية حيث صنع تاريخاً مع هذا الفريق وقاده للفوز بلقب الدوري الإيطالي في 1987 و1990 ليكونا اللقبين الوحيدين في تاريخ هذا الفريق بالدوري الإيطالي حتى الآن.

وكان أكثر من 70 ألف مشجع استقبلوا مارادونا ورحبوا به في استاد "سان باولو" لدى وصوله إلى نابولي.

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حادثة سرقة غريبة



وتم التعامل مع مارادونا وقتها مثل أحد القديسين. وذات مرة، سرقت ممرضة عينة من دم الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا وأخذتها إلى إحدى الكنائس.



المنشطات في حياة مارادونا



ورغم هذا ، شهدت حياة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا أيضاً العديد من المشاكل الشخصية. وتم استبعاد اللاعب من بطولة كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.



الإدمان والسمنة: أهم مشاكل مارادونا في سنواته الأخيرة



كما كانت معركته مع إدمان الكوكايين من القصص المعروفة والمشهورة في حياته ، وكذلك كانت مشكلة زيادة وزنه مع تقدمه في السن.

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لحظاته الأخيرة



ونقل مارادونا إلى أحد مستشفيات مدينة لابلاتا الأرجنتينية في وقت سابق من الشهر الحالي حيث عانى من الأنيميا (فقر الدم) والجفاف الخفيف. ولكن تم بعدها اكتشاف معاناته من نزيف في المخ إثر جلطة دماغية.



زيدان: مارادونا فريد من نوعه



وبحسب وسائل الإعلام،أبدى زين الدين زيدان،مدرب نادي "ريال مدريد" حزنه الشديد على رحيل أسطورة كرة القدم العالمية اللاعب والمدرب الأرجنتيني دييغو مارادونا،وقال فيه: "الجميع يشعر بالحزن من أجله ومن أجل عائلته".

وأضاف: " الجميع يعشق مارادونا،فالأمر ليس مرتبطاً بمن يعمل بكرة القدم فقط".

وختم زيدان حديثه عن اللاعب الأرجنتيني الراحل مارادونا قائلاً: " كان دائماً بعقلي في (كأس العالم 1986 ) ،وكان لديّ 14 عاماً ،ورأيت ما فعله ،وكان شيئاً فريداً من نوعه".



آلاف الحزانى على مارادونا

دييغو مارادونا



ورثى الآلاف من عشاق كرة القدم على "تويتر" رحيل مارادونا المفاجىء غير المتوقع بعد تأكيد نجاح عمليته الجراحية الأخيرة،فقال البعض: "اللعنة..رحل مارادونا..متى يرحل عام 2020؟".

ومعجب آخر ودعه بكلمات استثنائية قائلاً: " أسطورة،أيقونة،بطل،مصدر إلهام،أرقد بسلام".

وأعلنت الأرجنتين حداداً وطنياً على أسطورتها دييغو مارادونا لمدة ثلاثة أيام.

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