فضل شاكر يطرح أحدث أغنياته "للحين عايش" باللهجة الخليجية

طرح المطرب اللبنانى فضل شاكر، أحدث كليباته باللهجة الخليجية والتي تحمل اسم "للحين عايش"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

أغنية "للحين عايش" من كلمات أحمد الصانع، ألحان عبد القادر هدهود، توزيع أحمد أسدى، مكس وماستر جاسم محمد، إشراف عام إياد النقيب.

وتقول كلمات الأغنية:.

"للحين عايش داخلى مثل ماكنت.. وللحين حبك ما تغيّر مكانه كل ما

بغيت.. أعشق بدالك أبيك انتْ.. علمنى من يسوى أخونك عشانه، للحين عايش داخلى مثل ماكنت.. وللحين حبك ما تغيّر مكانه، كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ !علّمنى من يسوى أخونك عشانه.. إسمَع كلامى وإفهمه زين لا هنت.. إن غبت عنّك قلبى عندك أمانة حاولت أنسى صح، لكنّى ما خنت لكنى ماخنت.. ياللى تقول أنساك مثل الخيانة، عندى يقين إنّى على شوفك أدمنت.. ومهما قسى قلبى يردّه حنانه ".

يذكر أن المطرب اللبناني فضل شاكر قد طرح مؤخراً أغنيتي"معقول، غيب"، وحققتا نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، حيث سجلت أغنية "معقول" أكثر من 11 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان: مروان خوري، توزيع: بلال الزين، وحققت أغنية"غيب" أكثر من 8 ملايين مشاهدة، كلمات: محمد رفاعي، لحان: وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم.