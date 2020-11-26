بالصورة – نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها: “وحده الشاطر بيقدر يترك بصمة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

تواجه الفنانات في العالم انتقادات على النجاحات التي تقوم بها، ذ تواجه الممثلة نادين نسيب نجيم انتقادات عديدة من قبل البعض.

وعلى الأثر، أصدرت بياناً عبرت فيه عن امتعاضها الشديد تعرضها لهجوم من قبل البعض ممن وصفتهم بمرددي نغمة معتادة من آن لآخر قبل دخولها أي عمل فني جديد، حيث يحاولون التقليل من نجاحها بجمل من عينة لولا هؤلاء ما كانت نجحت ولولا السوريين في إشارة إلى الفنانين السوريين الذين يشاركوها أعمالها الأخيرة لم تكن لتصل لما وصلت إليه بحسب هجوم البعض.

وقالت: “صباح الخير، متل العادة كل ما بيكون عندي عمل جديد بسمع هون وهون نفس الأسطوانة “لو ما جماعتنا ولو ما فلان ولو ما السوريين …” على اساس انا اللبنانية الوحيدة يلي اشتغلت مع جماعتكم! كتار اشتغلوا بس الفرق انه مش الكل حصد نفس النجاح لانه بكل بساطة تعبي وجهدي خلال هل السنين وموهبتي هني من صنع ربي ونعمة من ربي وطموحي وإصراري على النجاح بيرجع لمجهود شخصي وهيدي المهنة بتساع الكل وما بكمّل غير القوي وما بينجح غير الشاطر وشكراً على كل حال لكل حدا مرء بحياتي لانه النجاح بده دعم وبده فريق وبده شركة محترمة وبده كمان شريك ناجح بفتخر بكل انسان اشتغلت معه من أصغرهم لأكبرهم ومن فنيين ومن فنانين . مع الأسف بعد في ناس بتفكر انه في حدا بالغصب بيقدر يصنع نجاح حدا اذا ما كان بيستاهل ولو كانت الحياة بهل السهولة كانت كل الناس نجحت بكافة المجالات ! الفرص بتجي للكل وحده الشاطر الذكي يلي بيقدر يترك بصمة خاصة ونجاح مستمر والحمدالله على كل شيء أتمنى يكون كلامي نقطة تنهي هل جدل المستمر يلي ما اله اي طعمة غير يخلق حساسيات ومشاكل بين الناس”.

وفي الوقت التي تستعد فيه لتصوير مسلسل جديد من بطولتها بعنوان “صالون زهرة” ردت نادين على ذلك عبر حسابها على موقع انستغرام، ونشرت صورة لها من احدث ظهور لها.