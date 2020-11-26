وفاة الممثلة الإيطالية داريا نيكولودي عن عمر 70 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت الممثلة الإيطالية داريا نيكولودي عن عمر ناهز السبعين، حسبما أعلنت أسرتها، الخميس.
وكتبت ابنتها الناشطة البارزة في حملة "أنا أيضاً" المناهضة للتحرش الجنسي، آشيا أرجينتو، على حسابها في "أنستقرام": "ارقدي في سلام أمي العزيزة"، دون الكشف عن سبب الوفاة.
وقالت: "بدونك، تغوص الأرض تحت قدمي، أشعر أنني فقدت مرجعيتي الحقيقية الوحيدة".
وأعلن مخرج أفلام الرعب الشهير داريو أرجينتو، زوج نيكولودي السابق ووالد آشيا، عن الوفاة بشكل منفصل لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".
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