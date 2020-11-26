شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين ومحسن جابر ومصطفى كامل ومحمد رحيم والوسيمى فى عزاء الموسيقار طارق عاكف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين وصناع الأغنية على حضور عزاء الموسيقار طارق عاكف، والمقام حاليًا بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، حيث حضر حتى الآن كل من الفنانة صابرين، المطرب مصطفي كامل، الملحن الكبير صلاح الشرنوبى، والملحن والموسيقى منير الوسيمي، الملحن محمد رحيم، المنتج الغنائي محسن جابر، علي المولي مدير أعمال صابر الرباعي، أيمن نابليون مدير أعمال رامي صبرى، والمنتج أحمد أيوب، كما حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم علي الحضور منذ اللحظات الأولي لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

طارق عاكف من مواليد 28 نوفمبر 1960م، وهو ملحن وموزع موسيقى وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف.

ومن أبرز المطربين الذين تعامل معهم طارق عاكف، راغب علامة وماجدة الرومى ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصى الحلانى ورابح صقر ولطيفة وأحلام، ميادة الحناوي وجورج وسوف وذكرى وهاني شاكر وغيرهم من النجوم العرب حيث تعاون مع أكثر من 60 فنانًا عربيًا.

درس الموسيقى في دبلوم معهد ليونارد دافينشي قسم الموسيقى في القاهرة، دراسات حرة بمعهد الموسيقى العربية. في العام 1983م تخصص في التأليف والتوزيع الموسيقي.

عمل في بداياته كعازف أورج إلى أن شاهده أحد قادة الفرق الموسيقية وهو المايسترو حمادة النادي، وأبدى إعجابه بموهبته وطلب منه العمل معه. كما عمل طارق عاكف في فرقة الموسيقار عمار الشريعي.