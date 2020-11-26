شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة كريمان: المواقع تتداول صورة لمذيعة جزائرية معتزلة على أنها صورتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة المعتزلة كريمان أى صلة لها بالصورة التى تتداولها العديد من المواقع على أنها صورتها، مؤكدة أن صورتها الحقيقية هى التى نشرها موقع الخليج 365 مؤخرًاَ.

وقالت الفنانة الكبيرة التى اختفت عن الأنظار بعد اعتزالها منذ 55 عامًا أنه منذ سنوات يتم تداول صورة سيدة مسنة على أنها صورتها، مؤكدة أن أحفادها ومنهم طبيبة صيدلانية بحثت لتعرف أصل هذه الصورة، ووجدتها تخص مذيعة جزائرية شهيرة اعتزلت منذ سنوات.



االصورة المتداولة للمذيعة الجزائرية على أنها صورة كريمان

وكان الخليج 365 انفرد منذ أيام بنشر صور وتصريحات حصرية من الفنانة المعتزلة كريمان إحدى نجمات الزمن الجميل خلال فترة الخمسينيات إلى منتصف الستينيات والتى اعتزلت وغابت عن الأضواء منذ أكثر من 55 عاما بعد اعتزالها عام 1965.

ولا زالت النجمة الجميلة تحتفظ بجمالها وطلتها المبهجة وخفة ظلها رغم مرور كل هذه السنوات الطويلة ورغم تقدمها فى العمر.

حصلت الفنانة كريمان على البطولة فى أول أدوارها وذلك بعدما فازت فى مسابقة أجرتها الفنانة والمنتجة أسيا لاختيار بطلة لفيلمها الشهير الحموات الفاتنات ، لتكون النجمة الجميلة بطلة للفيلم مع أول ظهور لها على الشاشة أمام كمال الشناوى ومارى منيب وميمى شكيب، كما شاركت كريمان فى أفلام " الفانوس السحرى" مع اسماعيل ياسين" وأصبحت بطلة لفرقته المسرحية لمدة 3 سنوات وشاركت فى العديد من المسرحيات.

ومن أشهر أدوار الفنانة كريمان التى عرفها الجمهور دورها فى فيلم "تمر حنة" حيث ققامت بدور الفتاة الغنية التى تحاول أن تفرق بين تمر حنة وحبيبها، وكانت نعيمة عاطف تناديها فى الفيلم بكلمة " ياماسخة"، كما كان من أشهر أدوارها "سلوى" فى فيلم سكر هانم و"عايدة" فى فيلم مراتى مدير عام.