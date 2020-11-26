شكرا لقرائتكم خبر عن "صديقتى الجميلة".. إلهام شاهين تهنئ هند صبرى بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة إلهام شاهين، النجمة هند صبرى بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة من الاحتفال عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" صديقتى الجميلة هند صبري عقبال 100 سنة سعادة وتفاؤل ونجاح وراحة بال سنة حلوة عليكى حبيبتى".



إلهام شاهين

واحتفلت النجمة هند صبرى بعيد ميلادها وسط حضور مجموعة من أبرز النجمات مثل الهام شاهين، ليلى علوي، يسرا، بالإضافة إلى الإعلامية بوسى شلبى، والمخرجة ايناس الدغيدي، مثلما ظهر خلال أكثر من فيديو عبر استوري المذيعة بوسى شلبى، حيث ظهروا جميعاً أثناء إطفاء الشمع والاحتفال على طريقتهم الخاصة بعيد ميلاد النجمة التونسية التي طالما حققت نجاحات سواء على مستوي السينما أو الدراما منذ بزوغ نجمها.

وحرصت الفنانة التونسية هند صبرى يوم السبت الماضى على شكر كل من هنأها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من خلال رسالة شكرت عبرها الجميع، ثم علقت عليها قائلة: "عيد بأية حال عدت يا عيد، أشكر الله على محبة أهلي وأصدقائي وعائلتي الكبيرة التي تشمل زملائي وجمهوري..أحبكم".

وكانت النجمة ليلى علوى هنأت الفنانة التونسية هند صبرى بمناسبة عيد ميلادها متمنية لها المزيد من الإبداع والتألق فى حياتها، ونشرت ليلى، عبر حسابها على تويتر، صورة لهند صبرى، أتبعتها بتعليق: "كل سنة وإنتى طيبة يا هند، وعقبال سنين كتير من الإبداع والأعمال المهمة والمتميزة".