شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين وخالد منيب يحييان ذكرى رحيل عامر منيب: أغلى الناس وأكثرهم احتراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الشاعر الغنائى تامر حسين، الذكرى التاسعة لوفاة الفنان والمطرب الراحل عامر منيب، التى تحل اليوم 26 نوفمبر، داعيًا له بالرحمة والمغفرة مؤكدًا أنه واحد من أغلى الناس التى قابلها فى حياته، ونشر تامر، صورة جمعته بالفنان الراحل عبر حسابه على إنستجرام، أتبعها بتعليق: "النهاردة الذكرى السنوية التاسعة لحبيبى الراحل الخلوق الفنان عامر منيب، الله يرحمه ويغفر له ويبارك فى بناته وأهل بيته، أغلى الناس وأكتر الناس المحترمة اللى قابلتهم فى حياتى".





كما أحيا المطرب الصاعد خالد منيب، ذكرى ميلاد عمه عامر منيب، وقال عبر حسابه على انستجرام، أيضًا: "النهاردة الذكرى التاسعة لحبيبى عمو عامر، اسألكم الفاتحة والدعاء، الله يرحمك يا حبيبى ويحسن إليك ويسكنك الفردوس الأعلى إن شاء الله".





وتحل اليوم الخميس، ذكرى رحيل الفنان عامر منيب التاسعة، الذى ترك أثرا فى قلوب محبيه حتى وقتنا هذا ومازال الجمهور يتذكره بأعماله و أغانيه وأخلاقه التى لا يختلف عليها أحد داخل الوسط الفنى، وولد عامر منيب فى حى الدقى بالجيزة فى يوم 2 سبتمبر عام 1963 لعائلة فنية حيث أن جدته هى الفنانة الراحلة مارى منيب وانتقل عامر منيب إلى منزل جدته بشبرا واعتاد الذهاب مع جدته إلى مسرح نجيب الريحانى لمشاهدة أعمالها وأعمال زملائها من الفنانين.

كان عامر منيب، مولعاً بالمسرح والتمثيل رغم عشقه الشديد للغناء توفيت جدته عندما كان فى السادسة من عمره، وعاد إلى حضن والده و كان من الطلبة المتفوقين دراسياً وقد تخرج فى كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1985 بعد حصوله على البكالوريوس بتقدير جيد جداً وأصبح معيداً بجامعته.

وفى عام 1987 وقبل السفر إلى أستراليا للحصول على الدكتوراه والعمل بإحدى الجامعات هناك، قابل أصدقائه ليودعهم قبل السفر وتصادف وجود حلمى بكر وعدد من الفنانين وقام عامر بالغناء ليعجب الجميع بصوته واستمع عامر منيب لنصيحة حلمى بكر، وبدأ مشواره الغنائى الناجح وقدم العديد من الألبومات، منها حب العمر، أول حب، علمتك، فاكر، أيام وليالي، وياك، كما قدم للسينما 4 أفلام بدأت بسحر العيون عام 2002، ثم كيمو وأنتيمو، كامل الأوصاف، وكان آخر أفلامه الغواص عام 2006.