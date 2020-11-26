هكذا جعلت دوا ليبا جمهورها جزءًا من Studio 2054 قبل ساعات من إقامته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد حاليًا النجمة العالمية دوا ليبا لإحياء الحدث الفنىStudio 2054 غدًا الجمعة، والذى ينتظره الملايين من مختلف أنحاء العالم، وقررت النجمة الشهيرة أن تجعل جمهورها يشعر بالحماس بنسبة أكبر ويشعروا أنهم جزء رئيسى من الحدث، حيث نشرت دوا ليبا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 55.4 مليون شخص خلال بروفات الاستعداد صور وهى تتدرب على إحدى الإستعراضات، وكان يحيطها عدد كبير من الراقصين وذلك من أجل تقديم عرض مميز غدا. يذكر أن دوا ليبا أعلنت قبل عن انضمام عدد من النجوم بـ " Studio 2054من أبرزهم النجم العالمى ألتون جون، والنجمة العالمية FKA twigs، كذلك النجمة العالمية كيلى مينوج التى ستشارك دوا ليبا فى تقديم دويتو غنائى، كذلك كشفت دوا ليبا عن مشاركة باد بانى وجى بالفين وتاينى فى " Studio 2054".

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