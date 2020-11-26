شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة أول الحضور فى عزاء الموسيقار طارق عاكف.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل عزاء الموسيقار طارق عاكف بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وحرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم على الحضور منذ اللحظات الأولى لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

طارق عاكف من مواليد 28 نوفمبر 1960م، وهو ملحن وموزع موسيقى وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف.

ومن أبرز المطربين الذين تعامل معهم طارق عاكف كل من راغب علامة وماجدة الرومى ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصى الحلانى ورابح صقر ولطيفة وأحلام وميادة الحناوى وجورج وسوف وذكرى وهاني شاكر وغيرهم من النجوم العرب حيث تعاون مع أكثر من 60 فنانًا عربيًا.

درس الموسيقى في دبلوم معهد ليونارد دافينشي قسم الموسيقى في القاهرة، دراسات حرة بمعهد الموسيقى العربية. في العام 1983م تخصص في التأليف والتوزيع الموسيقي.

عمل في بداياته كعازف أورج إلى أن شاهده أحد قادة الفرق الموسيقية وهو المايسترو حمادة النادي، وأبدى إعجابه بموهبته وطلب منه العمل معه. كما عمل طارق عاكف في فرقة الموسيقار عمار الشريعي.



















