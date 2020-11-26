‏الموت يفجع سوزان نجم الدين في عيد ميلادها بوفاة زوجها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجع الموت النجمة السورية سوزان نجم الدين يوم احتفالها بعيد ميلادها في زوجها سراج الدين الأتاسي الذي وافته المنية اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية إثر سكتة قلبية.
وكانت سوزان نجم الدين قد عانت من الفراق والبعد قسرا عن زوجها وأولادها على مدار عدة سنوات نتيجة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص منح تأشيرة الدخول والخروج للسوريين.
وعبرت سوزان عن حزنها الشديد لرحيل زوجها، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، :" ماأصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين..مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا.. ومرة يغلبنا القدر ..... ليفرقنا فقدت اليوم ..نصفي الآخر وأبو أولادي.. زوجي الحبيب الطيب الحنون الراقي...سراج الدين الأتاسي ليكون الفراق الأبدي أصعب و أوجع وأعمق جرحاً رحمك الله يا أب الغوالي..وأسكنك فسيح جنانه".
سوزان نجم الدين
يشار أن آخر أعمال النجمة سوزان نجم الدين ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، وبطولة النجوم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ.
وكانت سوزان قد شاركت النجم حمادة هلال بطولة مسلسل ابن أصول وشاركهم فى بطولة المسلسل مجموعة من النجوم منهم أيتن عامر ورانيا منصور وإيناس كامل وكتبه أحمد محمود أبو زيد وأخرجه محمد بكير وأنتجته "سينرجى" وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه ومع إعادة عرضه أيضا.
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