شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل صوتى للنجمة شريهان لدعم ضحايا مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة الكبيرة شريهان على دعم ضحايا انفجار مرفأ بيروت، من خلال التبرع بفستانها المصنوع من الحرير وارتدته في "فوازير ألف ليلة وليلة" الرمضانية خلال العام 1987.

وقالت النجمة شريهان، في تسجيل صوتى لبرنامج the insiderبالعربى: "ستنهض ماسة العالم من جديد ستنهض لبنان وتعلم العالم الدرس مرة أخرى من أول وجديد فهذا هو أنتم شعب الإرادة والكرامة الشموخ والإصرار الانتصار والإعمار أنتم الإبداع والفن والحب".

وتنظّم دار "سوثبي" للمزادات العالميّة مزاداً يحمل اسم "إلى بيروت مع حبي" "" To Beirut With Love، يتضمن مجوهرات وأزياء فاخرة ارتدت بعضها أشهر النجمات في مناسبات عالميّة، ويعود عائداته إلى جمعيات تساهم بإعادة إعمار بيروت بعد انفجار المرفأ أغسطس الماضى، ومن بين المعروضات ثوب من الحرير الفاخر صممته النجمة شريهان لترتديه في "فوازير ألف ليلة وليلة" الرمضانية خلال العام 1987، ويُقدّر أن يتراوح ثمنه بين 24000 و33000 دولار أمريكي.

كما يوجد ثوب يحمل توقيع المصمم إيلي صعب ظهرت به النجمة إيما ستون في حفل توزيع جوائز الأوسكار خلال العام 2015، ومن المقدّر أن يتراوح سعره في المزاد بين 26500 و39800 دولار أمريكي.

من المنتظر أن يفتتح هذا المزاد في السابع من شهر ديسمبر المقبل ويستمر حتى يوم15 من نفس الشهر، وهو يأتي وليد تعاون بين Sotheby’s ومنظمتي Art For Beirut وCreatives For Lebanon التي يُشرف عليها مغتربون لبنانيون، ويهدف لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت. أما ريعه فسيعود إلى 5 جمعيات خيرية لبنانية منها "بيت البركة" و"بيتنا بيتك" و"نساند" التي تُعنى بتوفير مساكن للأسر التي فقدت منازلها، بالإضافة إلى تأهيل أماكن سكنية ومحلات تجارية. هذا بالإضافة إلى جمعية "الفنار" التي تدعم المشاريع الاجتماعية والتجارية الصغيرة، وجمعية House Of Christmas التي تكرس جهودها لحماية التراث اللبناني والحفاظ عليه، وفقا لموقع "العربية".