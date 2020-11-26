شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مصير حفل زفاف جنيفر لوبيز وأليكس رودريجيز الفخم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار سلسلة من الشائعات بدء من شهر مايو الماضى وحتى الساعات القليلة الماضية حول سعى النجمة العالمية جنيفر لوبيز و خطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز لأقامه حفل زفاف صيفى ضخم و فاخر يجعلهم محط تركيز وسائل الإعلام من شتى أنحاء العالم ، وبعد انتهاء فصل الصيف يتسأل محبى و عاشقى الثنائى عن حفل الزواج الضخم الذى لم يتم حتى الآن .

فى شهر مايو الماضى أعلنت مجلة Life & Style أن لوبيز ورودريجيز يخططان لحفل زفافهما الذى سيشمل أطفال الزوجين من زيجاتهم السابقة ، و أكدت المجلة أن توأمى المغنية الشهيرة " إيمى وماكس " وابنتا نجم البيسبول السابق " ناتاشا وإيلا " سيكون لهما دور فى حفلات الزفاف حيث كان الموضوع يدور حول "دمج العائلات" ، و فى ذلك الحين أكد موقع" جوسيب كوب " أن كل ما يتردد ما هو إلا شائعات .

ثم عادت الشائعة لتتجدد مرة أخرى لكن بتفاصيل مختلفة لحد ما ، فتم تداول احدى التقارير التى أكدت أن مثل العديد من الأزواج، اضطر لوبيز ورودريجيز إلى تأجيل زواجهما بسبب وباء فيروس كورونا، وأفادت بعض المصادر ان حفل زواج لوبيز و رودريجيز من المفترض أن يقام فى إيطاليا ، أما بالنسبة لموعد إقامة الحفل ، فإن الزوجين ينتظران حتى يحين التوقيت المناسب.

كما تم تداول الكثير من التقارير خلال الأشهر الماضية حول إقامة حفل الزفاف فى شهر أغسطس على أن يكون حفل الزفاف الأفخم على الإطلاق والأغلى لكن لم يتم زفاف الثنائى حتى الان حتى بعد عودة الحياة لشكلها الطبيعى و ظهور لوبيز تمارس حياتها كنجمة بشكل طبيعى و تظهر على خشبة المسرح، وعادت شائعة إقامة حفل الزفاف لتتجدد بشكل مبالغ فيه الفترة الماضية.

و من المعروف أن الجميع متحمس لهذا الزفاف، لكن الشائعات تخلق كل يوم قصة جديدة بعيدة تماما عن الواقع.