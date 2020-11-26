شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تخفى ملامحها فى سانتا مونيكا خوفا على خصوصيتها .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية ريهانا العالم بظهورها فى سانتا مونيكا بعدما أخفت ملامحها تمامًا حتى لا يخترق خصوصيتها أيا من المعجبين أو المصورين، بالرغم من ذلك إلا أن مصورى "الباباراتزى" نجح فى تسجيل احدث ظهور لها.

ظهرت النجمة ريهانا البالغة من العمر (32 عامًا) وهى تغادر مطعمها المفضل، جورجيو بالدى فى سانتا مونيكا، وظهرت ريهانا مرتديه قبعة بيسبول باللون الكحلى وقناع للوجه باللون الأسود من الجلد غطى معظم وجهها عندما غادرت المطعم الفاخر.

اختارت ريهانا أن تكون ذات إطلالة مميزة وبراقة، فارتدت بلوزة باللون الأحمر كشفت عن جزء من بطلنها وبنطلون جينز باللون الأزرق، ولكى تكمل أناقتها اختارت أن ترتدى حذاء ذا كعب عالى باللون الأبيض.

كما ارتدت النجمة ريهانا جاكت طويل بأحدى درجات اللون الأحمر و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Bottega Veneta" ووصل سعره الى 2185 جنيها إسترلينيا.



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