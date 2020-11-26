منى زكي في أحدث جلسة تصوير بلوك الزمن الجميل.. وهند صبري تعلق تشيد بإطلالتها

خضعت النجمة منى زكى لجلسة تصوير جديدة، بالأبيض والأسود على طريقة، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وترد عليها الفنانة هند صبري بـ "واااو".

ووجهت "منى" الشكر لفريق العمل الذي ساعدها في نجاح هذه الجلسة، حيث كتبت:" قضيت وقتًا رائعًا في إجراء هذا التصوير مع واحد رائع وفقط

".

وفي سياق آخر، يعرض حالياً للنجمة منى زكى بدور العرض السينمائي، فيلم "الصندوق الأسود" الذى ينتمى لفئة الأكشن والإثارة، ويشاركها البطولة محمد فراج ومصطفى خاطر.

تدور أحداث الفيلم حول ياسمين والتي تجسد شخصيتها النجمة منى زكي، حيث يكسر سكون أحد الليالي الهادئة في حياتها اقتحام

غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، وتحاول ياسمين الفرار منهم ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة "الصندوق الأسود" والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.

"الصندوق الأسود" من بطولة النجمة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال، وقصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، من إنتاج أفلام مصر العالمية، وشركة سينرجي.



