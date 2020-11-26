إيناس عبدالدايم تقدم واجب العزاء في وفاة الموسيقار طارق عاكف

وصلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عزاء الموسيقار طارق عاكف بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، منذ قليل، لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

كان الموسيقار الراحل طارق عاكف قد درس الموسيقى في معهد ليونارد دافينشي، قسم الموسيقى في القاهرة حيثُ نال الدبلوم، كما تابع دراسات حرة بمعهد الموسيقى العربية. في العام 1983م تخصص في التأليف والتوزيع الموسيقي.

وعمل في بداياته كعازف أورج إلى أن شاهده

أحد قادة الفرق الموسيقية وهو المايسترو حمادة النادي، وأبدى إعجابه بموهبته وطلب منه العمل معه. عمل طارق عاكف في فرقة الموسيقار عمار الشريعي.

وحصل على جوائز عدة أهمها: أحسن موزع موسيقي في الوطن العربي لمدة 10 سنوات (87 - 1997) وجائزة أحسن موزع عن أغنية " سيدي وصالك "

لأنغام 2001 م.

ورحل الموسيقار طارق عاكف، يوم الإثنين 23 نوفمبر 2020، عن عمر يناهز الـ60 عاما، وتم تشييع جسمانه، الثلاثاء الماضي من مسجد السيدة نفيسة، بعد مشوار موسيقي حافل من النجاحات مع كبار مطربي مصر والوطن العربي راغب علامة وماجدة الرومي ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام، وهو من مواليد طارق فاروق عاكف، في 28 نوفمبر 1960، وعمل كملحن وموزع موسيقي وموسيقار، مع أشهر رموز الغناء المصري والعربي.