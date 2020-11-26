جميلة عوض ووالدتها ضيوف برنامج "معكم" مع منى الشاذلي .. الليلة

تحل الفنانة الشابة جميلة عوض، ووالدتها الفنانة راندا عوض، ضيوفاً على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، الليلة، وذلك على قناة CBC.

وفي سياق آخر، إستطاعت النجمة الشابة جميلة عوض تحريك مشاعر الجمهور من خلال دورها في حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، إذ لعبت دور فتاة شابة تعاني

من مرض البهاق، وتناقش فيه قضية التنمر وكيف استطاعت أن تتغلب على كل الصعاب التي واجهتها من المجتمع وأقرب الاشخاص لها.

وتفاعل معها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تصدرت جميلة والمسلسل تريند محرك البحث

"جوجل" في وقت قياسي، إذ تفاعل متابعي الحكاية مع مرض البهاق كثيرًا وأداء جميلة المبدع.

مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، وتم عرض "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض.