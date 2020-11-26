تراند اليوم : بالصور .. ياسمين صبري تدعم مرضي السرطان بمستشفي 57357

زارت الفنانة ياسمين صبري مستشفى الأطفال لعلاج السرطان 57357.

نشرت ياسمين مجموعة صور من زيارتها عبر حسابها على Instagram، وظهرت تجلس مع الأطفال وتعطيهم الهدايا.

وكتبت تعقيبا على الصور: “في كل مرة بزور فيها مستشفى 75357 بحس بقوة الأطفال الأبطال اللي بيحاربوا السرطان، قضيت يوم حلو اوي معاهم. شكراً إدارة المستشفى على الفرصة الجميلة دي. وربنا يكتب الشفاء العاجل لكل أطفالنا”.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.



