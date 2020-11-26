جايسون موموا شعر بـ"الاحتيال" لدوره في فيلم "دون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل الأمريكي جايسون موموا، مشاركته في فيلم "Dune- دون" المنتظر، بدور المحارب دانكن أيداهو، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم.

ووفقا لموقع "فيلم نيوز" الأمريكي، لم يصدق الممثل أن المخرج دينيس فيلنوف نفسه اختاره للمشاركة في الفيلم المأخوذ عن الرواية الكلاسيكية التي صدرت عام 1965.



وقال "موموا": "لم أصدق أنني حصلت على وظيفة أحلام أحدهم، كنت أشعر أنني محتال".

وتابع: "رغم أنني لا أحب أفلام الخيال العلمي لكنني كدت أبكي عندما مثلت لأول مرة أمام المخرج، ولم يعلق على أدائي".





وذكر "موموا" أن أول تجربة أداء مع زميله خافيير باردم كانت بمثابة صدمة، إذ أدى الأخير دوره بامتياز لكن المخرج قدم له بعض النصائح رغم ذلك، ومع ذلك استمع "باردم" إلى التعليقات وظل أدائه يتحسن.

وأضاف: "كنت خائفًا بشدة من تعليقات المخرج على أدائي، خاصةً أن أفلام الخيال العلمي ليست نقطة قوة لدي، لكنني فعلتها ولم أتلق تعليقات من المخرج، حينها كدت أبكي أن أدائي أعجبه".

فيلم "دون" بطولة تيموثي شالاميه، ويتناول قصة معقدة لعائلة نبيلة تحاول السيطرة على كوكب يصدر مخدرات نادرة.