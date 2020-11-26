أفضل 5 أفلام وثائقية عن الأسطورة مارادونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عامًا، إثر أزمة قلبية.

وحفلت حياة مارادونا بالعديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المهني أو الشخصي، ما جعله مادة خصبة للأعمال الفنية، التي سلطت الضوء على صعوده الكروي ومعاناته مع الإدمان الذي دمّر حياته الكروية.

ومع رحيل اللاعب الأسطوري، يشعر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم بالحنين لواحد من أفضل لاعبي الكرة في العالم، لذلك نرصد في التقرير التالي أبرز الأفلام التي ركزت على حياة دييجو مارادونا.



1- Diego Maradona





فيلم "دييجو مارادونا" الوثائقي، إخراج أسيف كاباديا، وترشح لجائزة بافتا أفضل فيلم وثائقي.

يتكون الوثائقي من 500 صورة ومقطع فيديو لم تُعرَض من قبل للاعب كرة القدم الراحل، ويركز الفيلم على فترة لعب مارادونا في نادي نابولي الإيطالي في فترة الثمانينيات.



2- Maradona by Kusturica





فيلم "مارادونا من قبل كوستوريكا" الوثائقي، إخراج أمير كوستوريتسا، وشارك في مهرجان كان السينمائي عام 2008.



3- Loving Maradona





فيلم "لافينج مارادونا" الوثائقي، إخراج جافير مارتين فاسكيز، ويرصد القصة الحقيقية لحياة اللاعب منذ نشأته في منطقة فقيرة في بوينس آيرس، وتحوله إلى لاعب كرة شهير، مستعرضًا الجانب الدرامي والمأساوي في حياته بكلمات مارادونا ذاته ومعجبيه.



4- 1986 FIFA World Cup Official Film: Hero





فيلم "فيفا وورلد كاب" الوثائقي الرياضي، إخراج توني مايلام، ويتناول كأس العالم لكرة القدم عام 1986، مركزاً على صعود قائد الأرجنتين مارادونا للأضواء بهدفه الشهير.



5- Maradona, the Golden Kid





فيلم "مارادونا الفتى الذهبي" الوثائقي، إخراج جين كريستوف روز، يرصد نشأة مارادونا وصعوده وهبوطه الكروي المأساوي.

