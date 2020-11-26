شقيقة محمد رمضان في موقف داعم: "ثق في الله كعادتك"

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دعمت إيمان رمضان، شقيقة النجم المصري محمد رمضان أخيها إثر الضجة التي أثيرت لدى ظهوره في صور الى جانب فنان إسرائيلي.

ونشرت على "إنستغرام" صورة له ووجّهت إليه من خلال التعليق رسالة كتبت فيها: "ثق في الله كعادتك. وثق في نصره، ببركة دعاء والديك ثم جمهورك اللي في ضهرك ويعلم نيتك جيداً ثم في الخير اللي بتعمله في كل مكان".

وأضافت: "وثق أيضاً في مواقفك الحلوة اتجاه بلدك وعلى مدار سنين بداية من دخولك لجيش وطننا العظيم عشان تكون قدوة حسنة لجيلك الى اخلاصك وسعيك لأي عمل وطني من اغاني وغيره بكل حب وحماس... وايضاً نجاحك في كل مكان اللي بيشرفنا. حقيقي حب الناس نعمة من الله... لذلك ثق في نصره ان نصر الله قريب. اجتهادك واصرارك وتميزك يستاهل مني كل الاحترام... اختك الأكبر اللي بتتعلم منك. بحبك".