توبا بويوكستون تهوى من يصغرها دائما

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يبدو أن قصص الغرام تلاحق الممثلة التركية الشهيرة توبا بويوكستون خاصة وانها تعيش اليوم قصة حب مع الممثل وعارض الأزياء التركي إيكين ميرت دايماز، والذي يصغرها في العمر بنحو 8 سنوات.

ومنذ وقت ليس بقصير دارت شائعات حول علاقة تجمعها مع المخرج التركي الشهير جودت مرجان، وأنهما شوهدا معاً في أحد مناطق مدينة اسطنبول. إلان أن صحيفة تقويم التركية كشفت عن علاقة حب تجمع توبا وإيكين، وأشارت الصحيفة إلى أن توبا (38 عاماً) وميرت (30 عاماً) تعرفا على بعضهما البعض من خلال مجموعة من أصدقائهما المشتركين، لتربط بينهما قصة حب قوية بعد وقت قصير من بداية التعارف.

وأضافت أنهما دائماً ما يتواعدان بعيداً عن عدسات المصورين، كما أنهما فضلا عدم متابعة بعضهما البعض على إنستغرام حتى لا تنكشف علاقتهما.

وفي وقت انفصلت فيه توبا عن رجل الأعمال أوموت أفيرجان بعد 4 سنوات من علاقة حب، نشرت بعض الصحف التركية منذ أكثر من شهرين عن علاقة تجمعها مع المخرج التركي الشهير جودت مرجان، وأنهما شوهدا معاً في أحد مناطق مدينة اسطنبول.

لكن النجمة التركية شعرت بالغضب الشديد من هذه التقارير الصحفية، وردت على حسابها على إنستغرام بنشر صورة من صحفية Akşam التركية وقالت فيها: "عزيزتي صحفية Akşam، أعتذر لكن أجد أن لي الحق بقول هذا، نظراً لعدم احترامكم.. لابد أنكم جننتم!! هل يسهل هكذا اللعب بالناس؟!، ألقوا نظرة على ضميركم، ألا يزال حياً ولو قليلاً؟ لأن الضمير هو ما يجعلك إنساناً".

وكانت النجمة توبا بويوكستون قد انفصلت عن رجل الأعمال أموت أفيرجان الذي كان يصغرها بحوالي 7 سنوات قبل أشهر، وذلك بعد علاقة حب بدأت منذ عام 2017، والذي دخل عقب انفصاله عن توبا في علاقة غرامية جديدة مع ممثلة شابة تدعى ميليسيا شانولسون، حيث تم نشر صورة لهما معاً أثناء قضائهما إجازة، لتتأكد قصة الحب بينهما بعدة صور نشرت لاحقاً.