إيرادات الأربعاء.. "الصندوق الأسود" في الصدارة و"فيرس" بالمركز السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 7 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي "عفريت ترانزيت"، "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، "فيرس"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"الغسالة"، وحققت الأعمال السبعة مجتمعة أمس الأربعاء 25 نوفمبر، إيرادات قُدرت بـ164 ألفًا و480 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الصندوق الأسود

احتل فيلم "الصندوق الأسود" صدارة شباك التذاكر، وجاء في المركز الأول، محققًا 60 ألفا و320 جنيها.

"الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.

عفريت ترانزيت

في المركز الثاني جاء فيلم "عفريت ترانزيت"، وحقق أمس 35 ألفًا و109 جنيهات.

"عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.

الخطة العايمة

وحصل على المركز الثالث فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 33 ألفا و231 جنيها.

الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

توأم روحي

احتل المركز الرابع فيلم "توأم روحي"، محققا 12 ألفا و911 جنيها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

زنزانة 7

ذهب المركز الخامس لفيلم "زنزانة 7"، وحقق أمس 11 ألفًا و370 جنيها.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

فيرس

احتل المركز السادس فيلم "فيرس" محققًا 10 آلاف و491 جنيهًا.

فيلم "فيرس" إخراج أسامة عمر، بطولة شريف السلاموني، وفاء صادق، مها أبو عوف، ريم البارودي، ياسمين رحمي.

الغسالة

وجاء فيلم "الغسالة"، في المركز السابع، بعد تحقيقه 1048 جنيها.

"الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي وبيومي فؤاد.