محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من أحدث ظهور. وعلقت "سمية"، على الصورة التي نالت إعجاب متابعيها: " كن متفائل دائمًا فالحياة مليئة بالمفاجآت". كان آخر أعمال سمية الخشاب كليب "عربية أنا"، الذي تم تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلي قديح، ويُعَد ‏التعاون ‏الثاني بينهما بعد كليب "يا مسكين‎"‎.

كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب في أحدث ظهور: الحياة مليئة بالمفاجآت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.