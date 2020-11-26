وفاة زوج سوزان نجم الدين.. والفنانة تودعه برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، وفاة زوجها رجل الأعمال السوري سراج الدين الأتاسي، من خلال حسابها بموقع "تويتر".

وغردت "سوزان"، حول وفاة زوجها قائلة: "ما أصعب الفقدان حين يكون عنوة ومرتين، مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا، ومرة يغلبنا القدر.. ليفرقنا".

وأضافت: "فقدت اليوم نصفي الآخر وأبو أولادي، زوجي الحبيب سراج الدين الأتاسي ليكون الفراق الأبدي أصعب وأوجع وأعمق جرحا، رحمك الله يا أب الغوالي، وأسكنك فسيح جنانه".

وتزوجت سوزان من سراج الدين الأتاسي عام 1995، وأنجبت منه سهير، سارة، حيان وحازم.