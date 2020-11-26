فيديو.. رانيا يوسف ترقص وتشجع الأهلي قبل مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو لها، وهي ترقص على نغمات أغنية للفنان سعد الصغير، وترتدي قميص الأهلي وتحمل علم الفريق.
وكتبت "رانيا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "التالتة شمال بتهز جبال، وبأعلى صوت دايما نشجع الأبطال، الأهلي بطل أفريقيا بإذن الله شجعوا الأحمر".
يذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستقام مساء غد الجمعة 27 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً
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