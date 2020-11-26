أحمد فهمي يحذر أبو هشمية بسبب ملابس والدته "التايجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بوالدته.

وحرص "فهمي" على تهنئة والدته بطريقة طريفة، إذ علق قائلا: "كل سنة وإنتِ طيبة يا أمي، وعقبال مليون سنة، مالكش دعوة بيها يا أبو هشيمة".

ومازح فهمي رجل الأعمال بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا له مع ياسمين صبري زوجته الحالية وصور أخرى لهيفاء وهبي زوجته السابقة بالتايجر.

ويستعد الفنان أحمد فهمي، لعرض فيلمه الجديد "العارف" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، محمد ممدوح.

كما يشارك "فهمي" كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "ديدو"، الذي يقوم ببطولته شقيقه كريم فهمي، وعدد من النجوم أبرزهم حمدي الميرغني، ومحمد ثروت.