تراند اليوم : عارضة الأزياء حليمة عادن: لن أتنازل عن حجابي ولو دفعوا 10 ملايين دولار

حليمة عادن، هي عارضة أزياء مسلمة محجبة، ولدت بمخيم للاجئين الصوماليين في كينيا وهربت مع عائلتها وهي صغيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ظهرت في أزياء لماكس مارا وعلى غلاف مجلة "فوغ" البريطانية في مايو عام 2018 مع مجموعة من عارضات الأزياء اللاتي وصفتهن الصحيفة بأنهن غيرن وجه العالم.

تتبعت صحيفة "ديلي تلغراف" سلسلة من المنشورات لـ عادن على موقع أنستغرام عبرت خلالها عن توبتها وندمها على "تقديم الدنيا على حساب الدين" .

ومن بين ما نقلته عنها " ديلي تلغراف" قولها " يحب عالم الأزياء استخدام وتجاهل البشر وكأنهم أشياء يمكن التخلص منهم". وقبل أن أصل إلى هذه المرحلة فقد "فتح الله عيني".

وأعلنت أنها لن تقوم باستعراض الأزياء مرة أخرى لأنه عمل "لم يوافق أبدا روحها" وأنها لن تسافر إلى عروض مجموعات أزياء جديدة في باريس ولندن وميلان ونيويورك حيث "تأتي كل الطاقة السيئة من هناك" وقالت أيضا " ربما اتصلوا بي غدا ولن أتنازل عن حجابي مرة ثانية حتى لو دفعوا لي 10 ملايين دولار".

ومنذ ظهورها في ساحة عروض الأزياء لأول مرة عام 2017 ظلت تظهر في العروض بحجاب أسود وفي صورة فوتوغرافية بحجاب وضع بطرق عدة مثل صورتها في عدد هاربر بازار حيث ظهرت في غطاء رأس يقلد لوحة الفنان فيرمر "البنت ذات الحلق اللؤلؤي".

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