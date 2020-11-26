تراند اليوم : شاهد.. سؤال محرج لحلا الترك علي الهواء كيف ردت؟

وضع الإعلامي مصطفى الآغا الفنانة البحرينية حلا الترك في موقف محرج بعد سؤالها عن أموالها وهو ما جعلها تضع يدها على وجهها وترفض الإجابة.وقد طرح الأغا على حلا الترك سؤالا عن هدفها في الحياة قائلا شو بدك من الحياة ترقصي تمثلي تغني يصير عندك مصنع يصير عندك فلوس شو تبغي في الحياة.

وردت الترك قائلة أن هدفها في الحياة أن تكون ناجحة سواءا في دراستها أو عملها كفنانة أو في التصميم مؤكدة أنها تحاول أن توازن بين الأمرين.

ووجه الأغا سؤالا مفاجئ لترك قائلا" تدرسين التصميم حتى تعرفي ترتبين الأموال الكثيرة الخاصة بكى" ، وهنا تغرت ملامح الفنانة ووضعت يدها على وجهها من الخجل ورفضت الإجابة بقولها "ما راح أتكلم".