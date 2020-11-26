تراند اليوم : فنانة شهيرة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة: ما أصعب الفقدان حين يكون عنوة

نعت الفنانة سوزان نجم الدين، مساء اليوم الخميس، زوجها رجل الأعمال السوري سراج الدين الأتاسي، حيث حرصت على توديعه برسالة مؤثرة، مؤكدة أنها فقدت نصفها الآخر، الذي وصفته بالزوج الطيب والحنون والراقي.

وعلقت الفنانة السورية على صورة نشرتها عبر صفحتها على ”فيس بوك“، تجمعها بزوجها الراحل قائلة: ”ما أصعب الفقدان حين يكون عنوة ومرّتين.. مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا.. ومرة يغلبنا القدر ….. ليفرقنا“.

وأكدت أن رحيل زوجها تسبب لها في جرح عميق، وتابعت: ”فقدت اليوم نصفي الآخر وأبو أولادي.. زوجي الحبيب الطيب الحنون الراقي.. سراج الدين الأتاسي.. ليكون الفراق الأبدي أصعب وأوجع وأعمق جرحا.. رحمك الله يا أب الغوالي.. وأسكنك فسيح جنانه.. وأرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وانهالت التعليقات من متابعي الفنانة السورية لمواساتها في مصيبتها.

يذكر أن نجم الدين لديها 4 أولاد من رجل الأعمال السوري سراج الدين الأتاسي، هم: ”سهير، سارة، حيان وحازم“، وأعلنت عن انفصالها عنه منذ سنوات، ولم تكشف عن سبب اتخاذها لهذا القرار، قبل أن تكشف اليوم أنه زوجها وليس طليقها.

وشاركت سوزان نجم الدين خلال السنوات الماضية في بطولة عدة مسلسلات، منها: ”ابن أصول، جوز الست، فرصة العمر“، وتؤكد أنها تتمنى تقديم قصة حياة مارلين مونرو في عمل فني.