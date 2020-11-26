تراند اليوم : إعلامي مصري: فيه رجال بتظهر بالبوكسر.. اشمعنى المرأة؟!



أعرب الإعلامي المصري، شريف مدكور عن استنكاره تفرقة المجتمع في النظر إلى "عورة" الرجل والمرأة، كونه لا يتسامح في ذلك مع الأنثى.

وكتب مدكور عبر حسابه على موقع "فيس بوك": هو ليه في مجتمعنا عادي ان الراجل يبين عورته و الست لاء؟؟؟، هو المفرض اللي الحالتين حرام ليه الراجل عادي ؟؟؟؟ ده في شباب ناشر صوره بالبوكسر؟؟؟".





وكان مدكور المتخصص في تقديم برامج الطبخ والبرامج الاجتماعية تعرض لانتقادات واسعة بعد ظهوره على شاشة التليفزيون في عام 2015 وهو يستخدم "سويت" في إزالة شعر رجله.

كما اعتاد إثارة الجدل سواء في حلقات برنامجه أو لدى ظهوره على شاشات الفضائيات.

وفي إحدى المرات قال: "أنا تعرضت للتحرش "الجسدي"، مضيفًا: "ولكني رفضت فأنا مُتدين ومش هغضب ربنا".. واستتبع قائلاً: "أنا شكلي مودرن، وبعكس ما أظهر فأنا متدين شوية، وفيه سيدة كانت فاكرة لما تعمل حاجة زي كده أتجاوب معاها، لكني صديتها ومش هغضب ربنا أكيد يعني".