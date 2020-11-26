فيديو..أدهم نابلسي يسجل أكثر من 4 مليون مشاهدة بأغنية "حان الآن"

حقق الفنان أدهم نابلسي، بأغنيته الجديدة حان الآن، أكثر من 4 مليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:عمرو المصري، ألحان:عمرو الشاذلي، توزيع:محمد ياسر، وتعتبر أولى

أغنيات نابلسي باللهجة المصري، ويقول مطلعها"وتعبيرًا عن الحاله اللي جوايا هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي وجودك جنبي بالنسبالي ده كفايه موافق

اعملاي حاجه ترضيكي".

يذكر ان آخر إصدارات أدهم الغنائية كانت من خلال أغنية"هذا انت وهذا أنا"، والتي سجلت أكثر من 23 مليون مشاهدة، منذ طرحها خلال يونيو الماضي، من كلمات وألحان:أدهم نابلسي، تصدرت المراكز الأولى في محركات البحث المختلفة فور صدورها.

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بالإضافة إلى أغنية "بتعرف شعور" التي سجلت أكثر من 81 مليون، من كلمات عمرو المصري ، الحان:عمر الشاذلي، وتقول كلماتها"تعبيراً عن الحالة اللي جوايا هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي وجودك جنبي بالنسبالي ده كفاية موافق اعمل اي حاجة ترضيكي ......... وحان الآن حبك ف قلبي ياخدله مكان ده مالي قلبي ولسه كمان عاوز سنين عشان اوصف فيه"