منة فضالي تروج لمسلسل "سكن البنات"

روجت الفنانة منة فضالي لأحدث أعمالها مسلسل "سكن البنات"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت "فضالي": " مسلسل سكن البنات تاليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، انتاج شركه mgr الاستاذ ممدوح شاهين، النجوم وفاء عامر، دينا، ايتن عامر، منذر ريحانه، محمد نجاتي، هاجر

الشرنوبي، حسني شتا، احمد جمال سعيد ومنه فضالي ".

مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هى" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، ويجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج

محمد النقلي، تأليف أحمد صبحى ومرشح للعرض نهاية العام الجارى، ويشارك في بطولته كل من حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ومحسن صبرى.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكتها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.