"فيديو.. أحمد مجدي يطرح البرومو التشويقي لفيلم"حظر تجول

طرح الفنان أحمد مجدي البرومو التشويقي لفيلمه الجديد"حظر تجول"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
تجول قريباً في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وتمنوا له نجاح الفيلم.
نشر"مجدي" برومو الفيلم، وعلق عليه قائلاً:"أنا مش بس جوزها أو خطيبها أنا برضه أبوها وأمها، فيلم حظر
يذكر أن فيلم "حظر تجول"،من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة كل من أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبدالرسول، كامل الباشا،أحمد مجدي، أحمد حاتم، الذي من المقرر أن يعرض قريباً في مهرجان القاهرة السينمائي.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد مجدي الجزء الثاني من مسلسل"الأنسة فرح"، والذي يعد النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير "Jane The Virgin"، من بطولة أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، رانيا يوسف، عارفة عبدالرسول، هبة عبدالعزيز، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت،عمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.
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