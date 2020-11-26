أعلنت الفنانة كارول سماحة، عن موعد طرح ألبومها الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
شاركت كارول جمهورها بفيديو مع ابنتها، وعلقت عليه قائلة:"أيام قليلة تفصلنا عن إصدار ألبومي الجديد..استعدوا...
وشاركت محبيها بسؤال عن مضمون موسيقى ألبومها، قائلة:" احزروا ما
اقرأ أيضا..فيلم "بالصدفة" لـ كارول سماحة يشارك في مهرجان كان للأفلام المستقلة
يذكر أن آخر أعمال كارول الغنائية كانت من خلال كليب أغنية Bon Voyage"، التي سجلت أكثرمن 6 مليون مشاهدة منذ طرحها خلال شهر مايو الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى استعداداها لطرح أغنيتها الجديدة "شكرًا"، والتي أعلنت عنها سابقًا عبر "انستجرام"
وعلى الصعيد السينمائي تم تكريم كارول في مهرجان الإسكندرية السينمائي كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "بالصدفة"، وأعربت عن سعادتها بهذا التكريم وسط جمهورها المصري.
https://www.instagram.com/p/CIDRu1pDQKl/?utm_source=ig_web_copy_link
كانت هذه تفاصيل خبر برفقة ابنتها.. كارول سماحة تعلن موعد طرح ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.