برفقة ابنتها.. كارول سماحة تعلن موعد طرح ألبومها الجديد

أعلنت الفنانة كارول سماحة، عن موعد طرح ألبومها الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

شاركت كارول جمهورها بفيديو مع ابنتها، وعلقت عليه قائلة:"أيام قليلة تفصلنا عن إصدار ألبومي الجديد..استعدوا...

وشاركت محبيها بسؤال عن مضمون موسيقى ألبومها، قائلة:" احزروا ما

هو مضمون الألبوم والستايل الموسيقي الذي اعتمدته؟؟

اقرأ أيضا..فيلم "بالصدفة" لـ كارول سماحة يشارك في مهرجان كان للأفلام المستقلة

يذكر أن آخر أعمال كارول الغنائية كانت من خلال كليب أغنية Bon Voyage"، التي سجلت أكثر

من 6 مليون مشاهدة منذ طرحها خلال شهر مايو الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى استعداداها لطرح أغنيتها الجديدة "شكرًا"، والتي أعلنت عنها سابقًا عبر "انستجرام"

وعلى الصعيد السينمائي تم تكريم كارول في مهرجان الإسكندرية السينمائي كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "بالصدفة"، وأعربت عن سعادتها بهذا التكريم وسط جمهورها المصري.

https://www.instagram.com/p/CIDRu1pDQKl/?utm_source=ig_web_copy_link