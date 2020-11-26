"شاهد.. نيللي كريم تستعيد ذكرياتها في مسلسل"بـ 100 وش

استعادت الفنانة نيللي كريم ذكرياتها في مسلسل"بـ 100 وش"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشرت"نيللي" صورة لها من كواليس المسلسل، وعلقت عليه قائلة:"من كواليس مسلسل ب ١٠٠ وش"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعبروا عن إعجابهم الشديد بالمسلسل.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "بـ 100 وش"، الذي خاضت به الموسم الرمضاني السابق، بطولة آسر ياسين، دنيا ماهر، علا رشدي، إسلام إبراهيم، سلوى محمد علي، من تأليف: أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج: كاملة أبو ذكري، والذي حقق نجاحا كبيرا وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان

2020.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم فيلم"خط دم"، بطولة ظافر العابدين، إيمان يونس، داليا الخولي، من تأليف و إخراج رامي ياسين، وتدور أحداثه في إطار رعب تشويقي، ويتحدث الفيلم عن عالم مصاصي الدماء، حيث يدخل الطفل مالك في غيبوبة بعد تعرضه لحادث بسيارة والده نادر تسبب فيها أخيه دون قصد ويحاول نادر ولميا والدة مالك إعادة الطفل للحياة فيلجأون لحل يقلب حياتهم رأسا على عقب.